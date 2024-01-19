***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2024 19:10
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Enver Çevik'ten Şirketimize gelen bilgiye göre: Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("GSYF")? MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de ("Şirket") 208.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde sahip olduğu %63,32 oranındaki, toplam 131.700.776,37 adet payı, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Enver Çevik'e, ‘Pay Devir Sözleşmesi' kapsamındaki hüküm, şartlar ve mali tablolar uyarınca düzeltme kapsamında nihai bedel olarak belirlenen toplamda 5.402.365.846,70 Türk Lirası karşılığında (aynı tutarda değere sahip GSYF katılma payları karşılığı) satılmış olup kapanış işlemleri bugün (19.01.2024) tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241774
BIST
'
17:597.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,39
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
17:5930,1981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0629
|Açılış
|: 30,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
17:5932,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0761
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
17:591.967,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,69
|Açılış
|: 1.967,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KBORU
|86,35
|801.453.474
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|73.761.894
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|3.677.497
|% 10,00
|
|AHGAZ
|12,10
|379.220.412
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.123.069.736
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,66
|34.147.660
|% -9,95
|
|HATEK
|11,80
|83.245.122
|% -9,72
|
|MARTI
|4,30
|431.803.227
|% -7,13
|
|CASA
|90,20
|4.669.485
|% -5,85
|
|SEKUR
|25,74
|7.359.146
|% -4,95
|
|THYAO
|250,25
|6.513.465.304
|% -0,20
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|AKBNK
|40,92
|3.720.070.549
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,78
|1.980.482.192
|% -2,23
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|BEGYO
|5,09
|558.534.136
|% 2,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1890
|30,1945
|% 0,20
|
|Euro
|32,9044
|32,9225
|% 0,23
|
|Sterlin
|38,1469
|38,3382
|% -0,03
|
|Frank
|34,5721
|34,7804
|% 0,02
|
|Riyal
|8,0263
|8,0665
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|900,80
|901,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,59
|946,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,45
|78,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,82
|2.028,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 04 kaybederek (% -0.67 ) 8, 591
-
17:55XU100
Endeks 7, 966 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 65, 985.00 milyon TL de
-
17:53AVOD
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 288, 039 adet işlem