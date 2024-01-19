***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Neslihan Mumcu'dan Şirketimize gelen bilgiye göre:Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("GSYF")? MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de ("Şirket") 208.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde sahip olduğu %3,95 oranındaki, toplam 8.214.310 adet payı, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Neslihan Mumcu'ya, ‘Pay Devir Sözleşmesi' kapsamındaki hüküm, şartlar ve mali tablolar uyarınca düzeltme kapsamında nihai bedel olarak belirlenen toplamda 336.950.996,20 Türk Lirası karşılığında (aynı tutarda değere sahip GSYF katılma payları karşılığı) satılmış olup kapanış işlemleri bugün (19.01.2024) tarihi itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241780BIST