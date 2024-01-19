***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 19.01.2024 tarihinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak hareket eden Caner Bingöl'ün ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin'in istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Enver Çevik'in Yönetim Kurulu Başkanı, Kemal Akkaya'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, olarak atanmalarına ve ilgili atamaların İstanbul Ticaret Sicilinde tescil için işlemlerin başlanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241781BIST