***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2024 16:20
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 19.01.2024 tarihinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak hareket eden Caner Bingöl'ün ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin'in istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Enver Çevik'in Yönetim Kurulu Başkanı, Kemal Akkaya'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, olarak atanmalarına ve ilgili atamaların İstanbul Ticaret Sicilinde tescil için işlemlerin başlanmasına karar vermişti. İlgili husus İstanbul Ticaret Sicilinde 24.01.2024 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242493
BIST
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18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
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|Açılış
|: 7.983
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|: 7.950
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8.150
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|: 0,22%
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|Açılış
|: 30,3400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
29,9313
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
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1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
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|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
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|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
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|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
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|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
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|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
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|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
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|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
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|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
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|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
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|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,2341
|30,2405
|% 0,22
|
|Euro
|32,9758
|32,9937
|% 0,56
|
|Sterlin
|38,4331
|38,6259
|% 0,66
|
|Frank
|34,8986
|35,1088
|% 1,06
|
|Riyal
|8,0381
|8,0784
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,72
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|907,88
|909,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,89
|970,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,18
|80,18
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.016,58
|2.016,94
|% 0,66
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17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
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17:58XU030
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17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
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17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem