***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 24.01.2024 tarihinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Çağakan Yiğit Küçük'ün istifa ettiği görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Gökay Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve ilgili atamanın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil için işlemlerin başlanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242497BIST