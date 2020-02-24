***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBurhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar İstanbul (0216) 5569000 (0216) 5569398Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVolkan Çiçek Mali ve İdari İşler/ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 24.07.2014 (0216) 5569000 volkanc@milpa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209208-702276Esra Yanıkoğlu Mali ve İdari İşler/ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 07.09.2018 (0216) 5569000 info@milpa.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821131BIST