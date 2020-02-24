GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2020 13:12
GÜNCEL HABERLER



***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar İstanbul (0216) 5569000 (0216) 5569398

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Volkan Çiçek Mali ve İdari İşler/ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 24.07.2014 (0216) 5569000 volkanc@milpa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209208-702276
Esra Yanıkoğlu Mali ve İdari İşler/ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 07.09.2018 (0216) 5569000 info@milpa.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821131


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:19113.597
Değişim :  -2,77% |  -3.232,21
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984 En Düşük
113.463
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 3,60 93.546.264 % 20,00  
OZBAL 2,22 8.087.910 % 10,45  
YBTAS 5.656,70 220.611 % 10,00  
YONGA 11,28 69.846 % 9,94  
BALAT 2,06 521.411 % 9,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9102 7,9499 % 0,48  
Frank 6,2488 6,2864 % 0,76  
Riyal 1,6348 1,6430 % 0,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.685 40,55  
Altın Gr. 333 333 11,27  
Cumhuriyet 2.210 2.243 77,00  
Tam 2.201 2.255 73,16  
Yarım 1.064 1.091 35,39  
Çeyrek 533 546 17,69  
Gümüş.Ons 18,79 18,83 0,31  
Gümüş Gr. 3,72 3,73 0,10  
B. Petrol 55,73 55,73 -2,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru