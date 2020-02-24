***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.02.2020 13:12
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar İstanbul (0216) 5569000 (0216) 5569398
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Volkan Çiçek Mali ve İdari İşler/ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 24.07.2014 (0216) 5569000 volkanc@milpa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209208-702276
Esra Yanıkoğlu Mali ve İdari İşler/ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 07.09.2018 (0216) 5569000 info@milpa.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821131
BIST
14:19113.597
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -3.232,21
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
14:196,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0635
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1561
En Düşük
6,0929
14:196,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:19333,10
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 11,08
|Açılış
|: 333,10
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.546.264
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,22
|8.087.910
|% 10,45
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,40
|154.869.347
|% -10,56
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|AYCES
|10,75
|490.223
|% -8,90
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|THYAO
|13,67
|1.246.195.648
|% -5,85
|
|IPEKE
|10,52
|674.796.397
|% 7,90
|
|KOZAA
|12,96
|460.011.738
|% 3,35
|
|ASELS
|28,36
|412.562.038
|% -1,66
|
|KRDMD
|2,72
|277.428.829
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,26
|163.695.174
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|226.644.490
|% -1,42
|
|KRDMD
|2,72
|277.428.829
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,21
|111.296.372
|% -1,63
|
|THYAO
|13,67
|1.246.195.648
|% -5,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9102
|7,9499
|% 0,48
|
|Frank
|6,2488
|6,2864
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6348
|1,6430
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|40,55
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,27
|
|Cumhuriyet
|2.210
|2.243
|77,00
|
|Tam
|2.201
|2.255
|73,16
|
|Yarım
|1.064
|1.091
|35,39
|
|Çeyrek
|533
|546
|17,69
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-2,21
|
Seans Raporu
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-
14:33FENER
Yüzde -10.56 oranında düşüşle 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 777, 790 adet işlem
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14:32XU100
Endeks 113, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 79 altında . İşlem hacmi 6, 885.00 milyon TL de
-
14:30MTRYO
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 083 adet işlem
-
14:29FENER
Yüzde -10.68 oranında düşüşle 14.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 722, 177 adet işlem
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3258, 75 kaybederek (% -2.95 ) 107, 307