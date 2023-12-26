***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCANER BİNGÖL Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici - RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu ÜyelikleriMEHMET ALİ ERGİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici - RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu ÜyelikleriÇAĞAKAN YİĞİT KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği,İcra Başkanı/Genel MüdürAYDIN ÖZTUNALI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229488BIST