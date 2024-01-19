***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2024 19:40
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ENVER ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19.01.2024 İcrada Görevli Değil - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 63.32 Bağımsız Üye Değil -
KEMAL AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.01.2024 İcrada Görevli Değil - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 4.31 Bağımsız Üye Değil
ÇAĞAKAN YİĞİT KÜÇÜK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.09.2023 İcrada Görevli RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği,İcra Başkanı/Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
OSMAN DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil - Ortaklık Dışı Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ABDURRAHMAN ALP BEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil - Ortaklık Dışı Şirkette Şirket Ortaklığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENVER ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
KEMAL AKKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
ÇAĞAKAN YİĞİT KÜÇÜK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Genel Müdür RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği,İcra Başkanı/Genel Müdür
AYDIN ÖZTUNALI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241783
BIST