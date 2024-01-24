***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviENVER ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 19.01.2024 İcrada Görevli Değil - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 63.32 Bağımsız Üye Değil -KEMAL AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.01.2024 İcrada Görevli Değil - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 4.31 Bağımsız Üye DeğilGÖKAY YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2024 İcrada Görevli Değil - Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilOSMAN DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil - Ortaklık Dışı Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiABDURRAHMAN ALP BEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil - Ortaklık Dışı Şirkette Şirket Ortaklığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENVER ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu ÜyelikleriKEMAL AKKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını - Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu ÜyelikleriGÖKAY YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu ÜyelikleriAYDIN ÖZTUNALI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242506BIST