***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. Kurutulmuş Meyve ve Sebze Üretimi ve Satışı 1.118.203,31 504.445,96 TRY 40,62 İştirakMYK2 ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247771BIST