***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2024 18:23
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. Kurutulmuş Meyve ve Sebze Üretimi ve Satışı 1.118.203,31 504.445,96 TRY 40,62 İştirak
MYK2 ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247771
BIST
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18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0467
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0910
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
18:052.006,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,31
|Açılış
|: 2.006,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.011,27
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5942
|30,5990
|% 0,15
|
|Euro
|32,9734
|32,9858
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5055
|38,6986
|% 0,31
|
|Frank
|34,9154
|35,1257
|% -0,23
|
|Riyal
|8,1378
|8,1786
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|881,19
|883,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|901,60
|906,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,00
|79,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,27
|2.038,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TCELL, SASA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 07 artarak (% 0.10 ) 7, 799
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17:58
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17:58
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17:58
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