***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.09.2023 17:11
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz, aşağıda yer alan konularda karar almıştır
Denetim Komitesi'ne, Abdurrahman Alp Beyaz ve Osman Dereli'nin atanmasına ve komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Abdurrahman Alp Beyaz'ın,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Abdurrahman Alp Beyaz ve Osman Dereli'nin atanmasına ve komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Osman Dereli'nin'nin,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Abdurrahman Alp Beyaz ve Osman Dereli'nin atanmasına ve komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Abdurrahman Alp Beyaz'ın seçilmesine
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192711
BIST