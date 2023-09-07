***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz, aşağıda yer alan konularda karar almıştırDenetim Komitesi'ne, Abdurrahman Alp Beyaz ve Osman Dereli'nin atanmasına ve komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Abdurrahman Alp Beyaz'ın,Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Abdurrahman Alp Beyaz ve Osman Dereli'nin atanmasına ve komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Osman Dereli'nin'nin,Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Abdurrahman Alp Beyaz ve Osman Dereli'nin atanmasına ve komite başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Abdurrahman Alp Beyaz'ın seçilmesineKurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192711BIST