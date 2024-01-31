***MIPAZ* *TETMT*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ******TETMT*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TETMT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRe-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.'nin ("TETAMAT") sermayesinde sahip olduğu 504.445,96 TL nominal değerli 50.445.596 adet Şirket payının satışına ilişkin olarak, 29.01.2024 tarihinde MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("MİLPA/ŞİRKET"), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında 29.01.2024 tarihinde pay devir sözleşmesi imzalanmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir. Söz konusu anlaşmaya göre, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun TETAMAT sermayesinde sahip olduğu 504.445,96 TL nominal değerli 50.445.596 adet Şirket payının - 454.210,96 TL nominal değerli kısmı (%40,62) Şirketimiz MİLPA'ya, - 45.566 TL nominal değerli kısmı (%4,07) Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, - 3.601 TL nominal değerli kısmı (%0,32) Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ve - 1.068 TL nominal değerli kısmı (%0,10) Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na toplam 124.251.730 TL karşılığında devredilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu bedel nakit olarak ödenmiştir. Söz konusu pay devir sözleşmesi uyarınca gerekli devir işlemleri 31.01.2024 tarihinde tamamlanmış ve TETAMAT sermayesinde MİLPA'nın doğrudan pay oranı %40,62 oranına ulaşmış, böylelikle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) ("Tebliğ") kapsamında TETAMAT'ın yönetim kontrolü MİLPA tarafından sağlanmıştır. Şirket sermayesinde MİLPA tarafından sahip olunmayan diğer paylar için MİLPA'nın zorunlu pay alım teklifinde bulunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca pay alım teklifi fiyatı: (i) Hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile (ii) Teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyatın yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmektedir. Bu doğrultuda 29.01.2024 tarihli pay devir sözleşmesi kapsamında şirketimizin almış olduğu paylar haricinde TETAMAT paylarında herhangi bir alım işlemim bulunmadığı dikkate alınarak, zorunlu pay alım teklifi fiyatı belirlenirken (i) Zorunlu pay alım teklifini doğuran işleme ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu 29 Ocak 2024 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 Türk Lirası nominal değerli TETAMAT payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının 2561,2291 Türk Lirası olduğu (ii) 31 Ocak 2024 tarihli pay devir işlemi kapsamında 1 Türk Lirası nominal değerli TETAMAT payı için 246,31Türk Lirası ödenmiş olduğu, hususlarından hareketle 1 Türk Lirası nominal değerli TETAMAT payı için pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifini doğuran pay devir işlem kapsamında Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığının kamuya duyurulduğu 29 Ocak 2024 tarihinden önceki altı aylık dönem (180 gün) içinde 1 Türk Lirası nominal değerli TETAMAT payı için hesaplanan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2561,2291 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. Tebliğ'in 13ncü maddesi uyarınca pay alım teklifinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır. Pay alım teklifi tarihi ve usul ve esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla birlikte kesinleşecek ve pay alım teklifi sürecine ilişkin tüm bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kamuya ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245140BIST