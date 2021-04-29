***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
29.04.2021 09:46
***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
29/04/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
MMCAS.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932173
BIST
11:031.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,32
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
11:038,1540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:039,9030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0463
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8763
11:03467,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,53
|Açılış
|: 467,68
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler11:03
|RALYH
|3,80
|1.253.985
|% 9,83
|
|RYSAS
|4,27
|14.973.032
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,57
|52.022.593
|% 8,61
|
|GARFA
|11,88
|894.877
|% 8,00
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|ATLAS
|1,83
|941.268
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DESA
|14,20
|18.172.456
|% -6,33
|
|GARAN
|7,26
|430.460.116
|% 1,97
|
|EREGL
|19,13
|263.986.668
|% 1,00
|
|SASA
|36,78
|227.479.359
|% 1,04
|
|PETKM
|6,59
|217.969.099
|% 1,07
|
|KOZAL
|109,10
|140.471.662
|% 1,96
|
|GARAN
|7,26
|430.460.116
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,12
|90.803.015
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,10
|41.635.777
|% 2,80
|
|PETKM
|6,59
|217.969.099
|% 1,07
|
|AKBNK
|4,91
|121.798.706
|% 1,24
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1489
|8,1540
|% -0,42
|
|Euro
|9,8665
|9,9030
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,3715
|11,4286
|% -0,12
|
|Frank
|8,9345
|8,9883
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% -0,27
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,76
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,03
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,38
|