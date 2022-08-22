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***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

22.08.2022 14:00
***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***MMCAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
MMCAS SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
22/08/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
22/08/2022
Sıra Açma Saati
14:30
Açıklamalar

MMCAS.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 14:30'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057528


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SNPAM 11,00 601.469 % 10,00  
HKTM 14,64 3.403.302 % 9,99  
BERA 18,77 188.646.441 % 9,96  
DOGUB 6,07 18.909.523 % 9,96  
BJKAS 6,44 176.090.345 % 9,90  
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13:58 Alış Satış %  
Dolar 18,1168 18,1256 % 0,22  
Euro 18,1386 18,1568 % 0,00  
Sterlin 21,3307 21,4377 % 0,00  
Frank 18,8258 18,9392 % 0,26  
Riyal 4,8111 4,8353 % 0,21  
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13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 -11,94  
Altın Gr. 1.011 1.011 -5,20  
Cumhuriyet 6.786 6.889 -40,00  
Tam 6.814 6.867 -70,00  
Yarım 3.320 3.357 -35,00  
Çeyrek 1.665 1.678 -17,00  
Gümüş.Ons 18,93 18,95 -0,11  
Gümüş Gr. 11,01 11,02 -0,06  
B. Petrol 97,09 97,09 0,37  
Seans Raporu 13:58
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