***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2020 12:17
***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MMCAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zülabidin Özay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881913
BIST
14:001.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,37
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:007,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:009,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0123
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:00483,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:00
|PENGD
|6,71
|149.661.682
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|959.711
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.078.961
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.871.519
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.476.189
|% 10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|763.425
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|258.070
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,77
|1.049.599.988
|% -1,65
|
|ZOREN
|3,00
|1.020.091.307
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,95
|928.579.518
|% 2,63
|
|ECILC
|7,15
|805.095.711
|% 3,62
|
|KRDMD
|3,67
|678.219.523
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,95
|928.579.518
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,00
|1.020.091.307
|% -1,96
|
|PETKM
|4,77
|1.049.599.988
|% -1,65
|
|KRDMD
|3,67
|678.219.523
|% -1,08
|
|ECILC
|7,15
|805.095.711
|% 3,62
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9332
|7,9365
|% 0,33
|
|Euro
|9,2990
|9,3041
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% -0,13
|
|Frank
|8,6461
|8,6982
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 0,31
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-6,64
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|-14,57
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|-7,05
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,87
|