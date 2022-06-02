***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 09:04
***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MMCAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anıl Özgür tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034119
BIST
10:212.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 11,15
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.579
10:2116,4679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0757
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4695
En Düşük
16,3796
10:2117,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1950
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6910
En Düşük
17,4621
10:21979,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,25
|Açılış
|: 979,48
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:19
|OZRDN
|14,20
|1.594.475
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|ULUUN
|16,78
|98.011.016
|% 7,22
|
|AKMGY
|45,86
|2.371.299
|% 7,10
|
|AKSGY
|2,31
|8.207.975
|% 6,94
|
|KRSTL
|7,52
|2.710.231
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,06
|52.269.439
|% -6,94
|
|MRGYO
|1,56
|1.538.642
|% -4,88
|
|SILVR
|14,36
|166.508
|% -4,46
|
|IHLGM
|0,76
|9.780.001
|% -2,56
|
|THYAO
|49,98
|801.406.586
|% 1,46
|
|PETKM
|10,37
|285.301.427
|% 2,78
|
|KRDMD
|15,14
|221.536.156
|% 0,26
|
|SASA
|37,84
|212.602.475
|% 0,32
|
|ASELS
|25,02
|167.160.500
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,85
|141.052.145
|% 1,42
|
|TSKB
|2,27
|88.985.341
|% -1,30
|
|YKBNK
|4,80
|137.581.914
|% 1,27
|
|PETKM
|10,37
|285.301.427
|% 2,78
|
|DOHOL
|3,91
|106.724.984
|% 0,93
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4558
|16,4646
|% 0,44
|
|Euro
|17,6243
|17,6874
|% 1,09
|
|Sterlin
|20,5534
|20,6565
|% 0,73
|
|Frank
|17,0824
|17,1853
|% 0,78
|
|Riyal
|4,3742
|4,3962
|% 0,38
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|4,45
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,81
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:35RYSAS
Yüzde 4.12 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 216, 309 adet işlem
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10:34RYSAS
Yüzde 4.27 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 154, 858 adet işlem
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10:33EPLAS
Yüzde 7.79 oranında artışla 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 663, 715 adet işlem
-
10:32XU100
Endeks 2, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 4, 775.00 milyon TL de
-
10:31AKSGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 687 adet işlem