***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 11:41
***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MMCAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Resul Özmen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034169
BIST
12:162.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,53
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:1616,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0778
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
12:1617,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2201
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7161
En Düşük
17,4621
12:16980,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,56
|Açılış
|: 980,78
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
981,23
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:14
|YUNSA
|31,24
|26.095.015
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.104.217
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|18.308.327
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.856.573
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.647.988
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,02
|174.200.443
|% -7,25
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,66
|10.337.643
|% -5,00
|
|IHLGM
|0,75
|18.760.277
|% -3,85
|
|THYAO
|49,92
|1.897.810.505
|% 1,34
|
|SASA
|38,10
|761.461.876
|% 1,01
|
|PETKM
|10,36
|680.681.368
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,08
|560.328.922
|% -0,13
|
|HEKTS
|34,18
|541.630.781
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,85
|290.919.619
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,26
|128.917.732
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,79
|425.399.840
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,88
|270.252.606
|% 0,16
|
|TSKB
|2,28
|156.216.891
|% -0,87
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4619
|16,4706
|% 0,48
|
|Euro
|17,6752
|17,7183
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,5834
|20,6867
|% 0,88
|
|Frank
|17,0720
|17,1748
|% 0,72
|
|Riyal
|4,3772
|4,3992
|% 0,45
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|5,73
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.485
|6.649
|28,64
|
|Yarım
|3.135
|3.216
|13,85
|
|Çeyrek
|1.572
|1.608
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,57
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29YYLGD
Yüzde 5.47 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 152, 228 adet işlem
-
12:28ULUUN
Yüzde 8.37 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 535, 871 adet işlem
-
12:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TCELL, VESTL
-
12:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, HEKTS, KOZAA
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 6 artarak (% 0.29 ) 2, 316