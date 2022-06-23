***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2022 15:56
***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MMCAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdal Gökhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038896
BIST
16:012.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,53
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
16:0117,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
16:0118,2959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0342
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:011.024,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.024,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:01
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|297.846.964
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|NTGAZ
|8,91
|60.933.621
|% 9,33
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,55
|2.157.964.414
|% -0,96
|
|SISE
|22,00
|1.174.219.660
|% -0,90
|
|EREGL
|27,96
|1.060.624.758
|% -0,85
|
|SASA
|45,36
|970.474.742
|% 0,58
|
|ODAS
|3,29
|937.551.026
|% 4,44
|
|ODAS
|3,29
|937.551.026
|% 4,44
|
|YKBNK
|4,86
|673.846.809
|% -1,22
|
|TSKB
|2,24
|249.289.531
|% -0,88
|
|AKBNK
|8,93
|901.204.257
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,63
|217.726.880
|% -0,38
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3579
|17,3695
|% 0,17
|
|Euro
|18,2706
|18,2959
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,2039
|21,3103
|% 0,13
|
|Frank
|17,9535
|18,0616
|% 0,02
|
|Riyal
|4,6153
|4,6385
|% 0,28
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,19
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-31,00
|
|Tam
|6.801
|6.896
|-22,00
|
|Yarım
|3.339
|3.373
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,40
|