***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2022 16:41
***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MMCAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sumani Gürlük tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038917
BIST
17:302.545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -29,11
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:3017,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0403
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3801
En Düşük
17,3014
17:3018,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0278
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:301.028,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.028,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:30
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.570.793
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|70.963.008
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|71.249.236
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,05
|2.795.415.482
|% -1,92
|
|SISE
|21,68
|1.437.209.344
|% -2,34
|
|EREGL
|27,68
|1.436.627.052
|% -1,84
|
|SASA
|44,96
|1.151.553.475
|% -0,31
|
|AKBNK
|8,82
|1.150.005.602
|% -2,97
|
|ODAS
|3,27
|1.134.157.733
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,79
|1.002.478.393
|% -2,64
|
|TSKB
|2,17
|348.546.527
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,60
|357.320.703
|% -1,52
|
|AKBNK
|8,82
|1.150.005.602
|% -2,97
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3581
|17,3801
|% 0,23
|
|Euro
|18,2798
|18,3023
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,2354
|21,3419
|% 0,27
|
|Frank
|18,0583
|18,1671
|% 0,61
|
|Riyal
|4,6144
|4,6375
|% 0,26
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|4,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.820
|6.920
|2,00
|
|Yarım
|3.348
|3.385
|1,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,84
|