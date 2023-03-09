***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2023 09:53
***MMCAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MMCAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Resul Özmen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122091
BIST
11:065.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 56,51
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0618,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
11:0620,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0495
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1646
En Düşük
19,9125
11:061.106,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.106,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YGYO
|1,76
|38.596.805
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.100.722
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|8.935.803
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.204.718
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.742.337
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,04
|197.792.674
|% -7,39
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|EMKEL
|10,80
|185.820.683
|% -6,09
|
|DOBUR
|53,65
|5.670.099
|% -5,63
|
|ISCTR
|14,85
|2.834.219.840
|% 4,06
|
|YKBNK
|11,80
|2.075.089.896
|% 1,81
|
|AKBNK
|20,10
|1.966.405.938
|% 0,85
|
|THYAO
|142,50
|1.315.747.979
|% 1,71
|
|EREGL
|43,34
|1.281.696.606
|% 0,74
|
|ISCTR
|14,85
|2.834.219.840
|% 4,06
|
|YKBNK
|11,80
|2.075.089.896
|% 1,81
|
|AKBNK
|20,10
|1.966.405.938
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,31
|795.330.760
|% 2,47
|
|SKBNK
|2,73
|220.085.740
|% 1,49
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9555
|18,9637
|% 0,12
|
|Euro
|20,0146
|20,0347
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,3876
|22,4998
|% 0,05
|
|Frank
|20,0989
|20,2200
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0340
|5,0592
|% 0,08
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.519
|7.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.674
|3.708
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,02
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,02
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, KRDMD, TOASO
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 92 artarak (% 1.29 ) 4, 953
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CUSAN, YYAPI, SEYKM, YESIL, YGYO
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11:19
YAYLA, ORGE, ONCSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında