***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
14.04.2023 00:09
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2022 - 31/12/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137904
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3640
En Düşük
19,2983
18:0521,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0166
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3961
En Düşük
21,3162
18:051.269,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.269,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.269,39
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3304
|19,3398
|% 0,11
|
|Euro
|21,3596
|21,3821
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,1544
|24,2755
|% 0,07
|
|Frank
|21,6618
|21,7923
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1420
|5,1677
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|25,21
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|0,70
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.709
|8.795
|4,00
|
|Yarım
|4.253
|4.304
|2,00
|
|Çeyrek
|2.127
|2.152
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,08
|0,01
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|-0,11
|