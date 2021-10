***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/10/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız üye bulunmamaktadırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBest Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. ŞtiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTarımsal üretim ve toptan gıda ürünleri alım satımıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.600.000,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.10.2021Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları15.11.2021 tarihinde 1.taksit 1.000.000 TL , 15.12.2021 tarihinde 2. taksit 500.000,00 TL, 15.01.2022 tarihinde 3. taksit 500.000,00 TL, 15.02.2022 tarihinde 4. taksit 500.000,00 TL olarak ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı2.500.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı25,00 TLToplam Tutar2.500.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)37,87Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)56,46Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)56,46Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)13,64İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)10,85Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiHakim ortak konumuna gelinmiştirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSongül BulkurKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi13/10/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal değer üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNominal değer üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin, iştirakimiz Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.(iştirak) sermayesinde sahip olduğu pay oranının % 50'nin (Elli) üzerine çıkarılması amacıyla pay satın alınması hususunda yapılan görüşmeler sonuçlanmış ve Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti'nin 6.660.000,00 TL .sermayesinde mevcut durumda sahip olduğumuz 1.226.800,00 TL nominal sermayeye ilave olarak 2.500.000,00 nominal sermayeyi temsil eden beheri 25 TL değerinde 100.000 adet payın devralınması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Böylece iştirak edilen Şirketteki pay oranımız %18,58'den %56,46 oranına yükselmiştir.Sayın paysahiplerimize saygıyla duyurulur..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970534BIST