***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/01/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıALPEFE İTHALAT İHRACAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBelirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescil işlemlerinin tamamlanmasını takiben kuruluş tamamlanacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000Beher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar1.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)37,14İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)67,34Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etki yapması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşudur.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşudur.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 11.01.2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda,Şirketimizin %100 hissedarı olduğu ALPEFE İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı, 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) sermayeli şirket kurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238645BIST