***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
16.09.2022 19:33
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/09/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Best Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tarımsal üretim, toptan gıda ürünleri alım-satımı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
6.600.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.09.2022
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
49072
Beher Pay Fiyatı
25
Toplam Tutar
1.226.800
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
18,58
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
20,9
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Yoktur.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Songül Bulkur
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Şirket eski yönetim kurulu üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Finansal duran varlık alım bedeli üzerinden iade edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlık alım bedeli üzerinden iade edildiğinden düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, 29.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurduğu üzere, Şirketimizin içinde bulunduğu finansal durum, yeni kaynak yaratmada yaşanan güçlükler, iştirak yönetimi ile fikir ve yönetim farklılıkları sebebiyle Best Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sermayesindeki % 18,58 oranında ortaklık payının satıcı tarafa iadesi konusunda görüşme yapılmasına karar verilmişti.
İştirakimiz, Best Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi alım bedeli üzerinden borca mahsuben iade edilmiş olup 16.09.2022 tarihi itibariyle ortaklığımız kalmamıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063703
BIST