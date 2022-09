***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/09/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıBest Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTarımsal üretim, toptan gıda ürünleri alım-satımıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.600.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16.09.2022Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı49072Beher Pay Fiyatı25Toplam Tutar1.226.800Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)18,58Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)20,9İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıYoktur.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıSongül BulkurKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiŞirket eski yönetim kurulu üyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/09/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiFinansal duran varlık alım bedeli üzerinden iade edilmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal duran varlık alım bedeli üzerinden iade edildiğinden düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin, 29.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurduğu üzere, Şirketimizin içinde bulunduğu finansal durum, yeni kaynak yaratmada yaşanan güçlükler, iştirak yönetimi ile fikir ve yönetim farklılıkları sebebiyle Best Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sermayesindeki % 18,58 oranında ortaklık payının satıcı tarafa iadesi konusunda görüşme yapılmasına karar verilmişti.İştirakimiz, Best Frutta Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi alım bedeli üzerinden borca mahsuben iade edilmiş olup 16.09.2022 tarihi itibariyle ortaklığımız kalmamıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063703BIST