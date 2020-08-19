***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 119.494 -649.980 -4.008.029 8.798.364 414.918 9.213.282Transferler-4.008.029 4.008.029Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)104.593 104.593 -55.464 49.129Dönem Karı (Zararı)104.593 -55.464 49.129Dönem Sonu Bakiyeler13.336.879 119.494 -4.658.009 104.593 8.902.957 359.454 9.262.411Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.336.879 462 119.494 -12.768.880 172.298 860.253 6.407.757 7.268.010Transferler172.298 -172.298Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)266.864 268.361 104.783 373.144Dönem Karı (Zararı)266.864 268.361 104.783 373.144Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)11.504 11.504 25.526 37.030Dönem Sonu Bakiyeler11.966 119.494 -12.596.582 266.864 1.140.118 6.538.066 7.678.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI102.489 2.111.049Dönem Karı (Zararı)268.361 -406.879Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-500.537 -222.170Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler38.223 24.721Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 446.092Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 446.092Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-28.576 6.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-28.576 6.736Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-69.535 93.215Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-11.502 -2.111Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-58.033 95.326Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-440.649 -792.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler334.665 2.740.098Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-720.346 -1.292.962İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-720.346 -1.292.962Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.039.666 166.363İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.039.666 166.363Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.154.501 1.531.836Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.969.104 406.526Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.687.512 -522.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.687.512 -522.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.974 31.026Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler141.706 3.629.813İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)141.706 3.629.813Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.218.862İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler448.882 9.263Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10.424 9.263Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)438.458Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları102.489 2.111.049YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.050 -2.111.051Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -2.096.927Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.050 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.050 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -14.124FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-79.547 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-79.547 0Kredilerden Nakit Girişleri-79.547 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.108 -2NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.108 -2DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ261.344 26.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ246.236 26.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri246.236 261.344Ticari Alacaklar7.681.540 6.949.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29.500 29.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.652.040 6.920.192Diğer Alacaklar1.035.778 2.581İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.033.197 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.581 2.581Stoklar2.154.501 0Peşin Ödenmiş Giderler174.685 2.286.099İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 142.310İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler174.685 2.143.789Diğer Dönen Varlıklar151.732 162.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar151.732 162.156ARA TOPLAM11.444.472 9.661.872TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.444.472 9.661.872DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.096.927 2.096.927Diğer Alacaklar6.974 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.974 505Maddi Duran Varlıklar215.428 212.797Tesis, Makine ve Cihazlar91.543 115.772Taşıtlar50.170 56.441Mobilya ve Demirbaşlar73.715 40.584Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.172 3.335Diğer Haklar3.172 3.335Peşin Ödenmiş Giderler299.995 299.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler299.995 299.995Ertelenmiş Vergi Varlığı3.447.745 3.007.096TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.070.241 5.620.655TOPLAM VARLIKLAR17.514.713 15.282.527KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar66.671 104.771İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar66.671 104.771Banka Kredileri66.671 104.771Ticari Borçlar2.201.252 571.773İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.201.252 571.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar926.233 924.259Diğer Borçlar5.853.161 5.711.455İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.589.906 2.582.906İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.263.255 3.128.549Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.971Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler763.111 604.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler763.111 604.164ARA TOPLAM9.810.428 7.918.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.810.428 7.918.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 41.447İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 41.447Banka Kredileri0 41.447Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26.101 54.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.101 96.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.836.529 8.014.517ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.140.118 860.253Ödenmiş Sermaye13.336.879 13.336.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.966 462Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.966 462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.966 462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler119.494 119.494Yasal Yedekler119.494 119.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-12.596.582 -12.768.880Net Dönem Karı veya Zararı268.361 172.298Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.538.066 6.407.757TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.678.184 7.268.010TOPLAM KAYNAKLAR17.514.713 15.282.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11.527.047 1.572.536 5.681.940 1.572.536Satışların Maliyeti-7.591.887 -1.556.557 -3.378.163 -1.556.557TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.935.160 15.979 2.303.777 15.979BRÜT KAR (ZARAR)3.935.160 15.979 2.303.777 15.979Genel Yönetim Giderleri-793.161 -222.759 -592.408 -145.835Pazarlama Giderleri-3.284.078 0 -1.849.118Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.589 188.270 -289.231 188.270Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -1.175.165 239.647 -1.175.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-140.490 -1.193.675 -187.333 -1.116.697Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -6.138 -52.729FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-140.490 -1.199.813 -187.333 -1.169.426Finansman Gelirleri307.540 0 307.540Finansman Giderleri-244.430 0 -238.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-77.380 -1.199.813 -117.929 -1.169.426Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri450.524 792.934 470.308 138.122Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 20.868Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri450.524 792.934 449.440 138.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)373.144 -406.879 352.379 -1.031.304DÖNEM KARI (ZARARI)373.144 -406.879 352.379 -1.031.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar104.783 -347.310 28.532 -359.252Ana Ortaklık Payları268.361 -59.569 323.847 -672.052Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.504 0 3.540 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.179 0 3.969 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.675 0 -429 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.675 0 -429 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.504 0 3.540 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)384.648 -406.879 355.919 -1.031.304Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar104.783 -347.310 11.868 -359.252Ana Ortaklık Payları279.865 -59.569 344.051 -672.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870089BIST