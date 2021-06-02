***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısına çağrının duyurulmasıdır..Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu, B GrubuKarar Tarihi 02.06.2021Genel Kurul Tarihi 02.07.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9D. 10 Sarıyer,İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.4 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 2020OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 2020 OLAGAN GK TOPLANTIYA ÇAĞRI.pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939627BIST