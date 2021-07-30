***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019-2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı ve hazır bulunanlar listesi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.07.2021Genel Kurul Tarihi 30.07.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 ve 2020 yılları Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması ,4 - 2019 ve 2020 yılları hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması ve müzakeresi,5 - 2019 ve 2020 yılları hesap döneminne ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 ve 2020 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 ve 2020 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 ve 2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması, dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 2020 TOPLANTIYA ÇAĞRI 30.07.2021.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019-2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953895BIST