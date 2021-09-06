***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2019-2020 Yılları A grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 05.07.2021Genel Kurul Tarihi 30.07.2021Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.4 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 2020 TOPLANTIYA ÇAĞRI 30.07.2021.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019-2020 Yılları A grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 A Grubu imtiyazlı toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 A grubu hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961895BIST