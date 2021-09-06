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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.09.2021 11:54



***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2019-2020 Yılları A grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 05.07.2021
Genel Kurul Tarihi 30.07.2021
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 2020 TOPLANTIYA ÇAĞRI 30.07.2021.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019-2020 Yılları A grubu imtiyazlı paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 A Grubu imtiyazlı toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 A grubu hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961895


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Riyal 2,2508 2,2621 % 0,09  
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14:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.800 10,35  
Altın Gr. 489 489 2,42  
Cumhuriyet 3.236 3.285 16,00  
Tam 3.223 3.304 17,69  
Yarım 1.558 1.598 8,56  
Çeyrek 781 799 4,27  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 0,26  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,06  
B. Petrol 73,18 73,18 0,58  
Seans Raporu 14:20
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