***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.01.2024 20:44
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel kurul ilanının, ticaret sicil gazetesinde yayınlanmasının teknik sebeplerle gecikmesi sebebiyle genel kurul tarihinin ertelenmesi zaruriyeti doğmuştur.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.01.2024
Genel Kurul Tarihi 16.02.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.02.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 16.02.2024 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 16.02.2024 Cuma günü, saat 11:00' da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza Blok No: 7/2 Sarıyer İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238644
BIST