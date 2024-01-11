***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel kurul ilanının, ticaret sicil gazetesinde yayınlanmasının teknik sebeplerle gecikmesi sebebiyle genel kurul tarihinin ertelenmesi zaruriyeti doğmuştur.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.01.2024Genel Kurul Tarihi 16.02.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.02.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,3 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 16.02.2024 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 16.02.2024 Cuma günü, saat 11:00' da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza Blok No: 7/2 Sarıyer İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238644BIST