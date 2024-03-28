***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 2. Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 21.02.2024Genel Kurul Tarihi 28.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,3 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 28.03.2024 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEM-VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04.12.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-46046 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 19.12.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00092129628 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesi onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin, Olağanüstü Genel Kurulu 2. Toplantısı gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263966BIST