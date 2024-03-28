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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2024 20:22
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 2. Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 21.02.2024
Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza Blok No: 7 / 2 Sarıyer İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 28.03.2024 TARİHLİ GENEL KURUL GÜNDEM-VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04.12.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-46046 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 19.12.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00092129628 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesi onaylanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurulu 2. Toplantısı gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263966


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