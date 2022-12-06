***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİcra TakipleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTakibin TürüİLAMSIZ İCRA TAKİBİTakibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi06/12/2022Takibin KonusuŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELERTakibin TaraflarıERCAN GÜZELTakibe Konu Olan Tutar680.540,25Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)11,24Takibin DayanağıŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELERTakibin Tarihi29/11/2022Gelinen AşamaTakibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç TutarıDavaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya NoT.C. İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ, Dosya: 2022 / 30986Takibin Yapıldığı Şirket VarlıklarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYOKTURAçıklamalarŞirketimiz aleyhine, Ercan GÜZEL tarafından 680.540,25 TL tutarında ilamsız İcra Takibi başlatılmıştır. Takip konusu alacak miktarı ve diğer feri'leri yönünden ihtilaflı olup, Şirketimiz yasal süresi içerisinde gerekli itirazlarda bulunacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084951BIST