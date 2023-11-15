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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri

15.11.2023 22:14
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İcra Takipleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022 - 08.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Takibin Türü
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
06/12/2022
Takibin Konusu
ŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELER
Takibin Tarafları
ERCAN GÜZEL
Takibe Konu Olan Tutar
680.540,25
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11,24
Takibin Dayanağı
ŞİRKET ADINA YAPILAN ÖDEMELER
Takibin Tarihi
29/11/2022
Gelinen Aşama
ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
-
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
T.C. İSTANBUL 25. İCRA DAİRESİ, Dosya: 2022 / 30986
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar

   Ercan Güzel tarafından İstanbul 25. İcra Müdürlüğünün 2022/30986 esas sayılı icra dosyasından Şirketimiz aleyhine başlatılan icra takibine ilişkin borca daha önce tarafımızca itiraz edilmiş ve takip durdurulmuştu. Şirketimizin menfaatleri doğrultusunda yapılan görüşmeler sonucunda Ercan Güzel ile 320.000 TL ödeme konusunda anlaşılmış olup, ödemelerin tamamlanması ile tarafların birbirlerinden herhangi bir hak ve alacakları kalmayacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218321


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