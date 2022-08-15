***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.08.2022 14:42
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtılmaması Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.08.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0 0
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 15.08.2022 tarihli kararı ile
Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 39.491-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar (VUK) uyarınca 49.322,36 TL Zarar bulunmaktadır) geçmiş yıl Kar/Zarar hesabına eklenerek kar dağıtılmaması hususuna ilişkin teklifi, 15.09.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055406
BIST