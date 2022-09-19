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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.09.2022 12:42
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtılmaması Hususunun Görüşüleceği Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.10.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0 0
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 15.08.2022 tarihli kararı ile teklif edilen Kar payı dağıtılmaması hususu 19.10.2022 tarihli Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında onaya sunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063930


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