***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.08.2022 13:37
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057520
BIST
13:443.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 23,14
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.047
En Düşük
3.011
13:4418,1285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0431
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:4418,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:441.011,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.011,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:44
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.357.918
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,07
|18.397.754
|% 9,96
|
|BERA
|18,77
|187.999.889
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.861.551
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,44
|330.078.179
|% -7,25
|
|GLRYH
|3,83
|43.967.552
|% -6,59
|
|DENGE
|2,10
|32.520.211
|% -5,83
|
|GZNMI
|38,92
|187.516.164
|% -5,72
|
|SKTAS
|3,01
|22.255.245
|% -5,05
|
|THYAO
|68,65
|2.072.415.221
|% 0,22
|
|SASA
|54,75
|1.559.298.859
|% 3,30
|
|EKGYO
|3,76
|1.350.582.781
|% 2,73
|
|PETKM
|11,82
|1.270.790.079
|% 1,90
|
|TUPRS
|323,50
|1.169.478.788
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,76
|1.350.582.781
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,71
|974.535.824
|% 0,71
|
|ADESE
|0,93
|125.765.291
|% 6,90
|
|DOHOL
|4,93
|633.746.344
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,87
|347.224.616
|% 2,87
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1214
|18,1285
|% 0,24
|
|Euro
|18,1432
|18,1628
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,3295
|21,4364
|% -0,00
|
|Frank
|18,8186
|18,9320
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,21
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,04
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.816
|6.872
|-65,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|-0,20
|