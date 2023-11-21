***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.04.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi08.05.2023Davanın KonusuYönetim Kurulu Kararının İptali TalebiKarşı Taraf(lar)Veysel MALKOÇDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023 / 270Davanın Duruşma Tarihi13.07.2023Alınan KararBir Sonraki Duruşma Tarihi23.11.2023Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 13.07.2023 tarihli KAP açıklamasında bir sonraki duruşma tarihi sehven 21.11.2023 belirtilmiş olup, bir sonraki duruşma tarihinin 23.11.2023 tarihi olarak düzeltilmesine ilişkin KAP açıklamasıdır.Davacı Veysel MALKOÇ'un İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023 / 270 esas numaralı açmış olduğu davanın bugün yapılan duruşmasında davacının pay sahipliğinin tespiti amacıyla ilgili aracı kuruma müzekkere yazılmasına, dava dosyası hakkında bilirkişi raporu alınmasına, davanın bir sonraki duruşmasının 23/11/2023 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219246BIST