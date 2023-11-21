***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
21.11.2023 22:34
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
13.04.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
08.05.2023
Davanın Konusu
Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi
Karşı Taraf(lar)
Veysel MALKOÇ
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023 / 270
Davanın Duruşma Tarihi
13.07.2023
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
23.11.2023
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 13.07.2023 tarihli KAP açıklamasında bir sonraki duruşma tarihi sehven 21.11.2023 belirtilmiş olup, bir sonraki duruşma tarihinin 23.11.2023 tarihi olarak düzeltilmesine ilişkin KAP açıklamasıdır.
Davacı Veysel MALKOÇ'un İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023 / 270 esas numaralı açmış olduğu davanın bugün yapılan duruşmasında davacının pay sahipliğinin tespiti amacıyla ilgili aracı kuruma müzekkere yazılmasına, dava dosyası hakkında bilirkişi raporu alınmasına, davanın bir sonraki duruşmasının 23/11/2023 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219246
BIST