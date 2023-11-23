***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2023 - 13.07.2023 - 21.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.04.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi08.05.2023Davanın KonusuYönetim Kurulu Kararının İptali TalebiKarşı Taraf(lar)Veysel MALKOÇDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023 / 270Davanın Duruşma Tarihi23.11.2023Alınan KararBir Sonraki Duruşma Tarihi08.02.2024Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023 / 270 esas numaralı davanın bugün yapılan duruşmasında bilirkişi raporunun beklenmesine, rapor geldiğinde taraflara tebliğine karar verilmiş olup davanın bir sonraki duruşmasının 08 / 02 / 2024 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219739BIST