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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

23.11.2023 21:16
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmel


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023 - 13.07.2023 - 21.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
13.04.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
08.05.2023
Davanın Konusu
Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi
Karşı Taraf(lar)
Veysel MALKOÇ
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi - 2023 / 270
Davanın Duruşma Tarihi
23.11.2023
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
08.02.2024
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023 / 270 esas numaralı davanın bugün yapılan duruşmasında  bilirkişi raporunun beklenmesine, rapor geldiğinde taraflara tebliğine karar verilmiş olup davanın bir sonraki duruşmasının 08 / 02 / 2024 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219739


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