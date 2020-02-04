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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.02.2020 23:15
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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Toplanan yönetim kurulumuz
1-       Şirketimiz ortaklarından Tayfun Bora Kumru'nun şirketimiz sermayesine sahip olduğu B grubu imtiyazlı paylarının tamamını Emin Canacankatan'a devrinin onaylanmasına ve   Emin Canacankatan'ın şirketimiz pay defterine B grubu pay sahibi  olarak kaydına,
2-      Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Tayfun Bora Kumru'nun istifasının kabulu ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Emin Canacankatan'ın atanmasına,
3-      Temsil ve ilzam yetkisinin yeniden belirlenmesine, Emin Canacankatan'ın   Şirket kaşesi veya unvanı üzerine münferit olarak sınırsız bir şekilde temsil ve ilzam etmesine,yeni imza sirkülerinin buna göre tanzimine,
4-      Şirket merkez adresinin Merkez Mahallesi, Kağıthane  Caddesi, Dap Vadi, Y Ofis N72-73-74  34406   Kağıthane İstanbul adresine nakline
 
            
Bu konularla ilgili gerekli  bildirim, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına  oybirliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817071


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TEKTU 1,63 310.607.411 % 19,85  
DOKTA 88,55 33.513.668 % 15,00  
GYHOL 23,22 929.938 % 14,95  
TSGYO 1,93 24.682.093 % 14,88  
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