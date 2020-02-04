***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplanan yönetim kurulumuz1- Şirketimiz ortaklarından Tayfun Bora Kumru'nun şirketimiz sermayesine sahip olduğu B grubu imtiyazlı paylarının tamamını Emin Canacankatan'a devrinin onaylanmasına ve Emin Canacankatan'ın şirketimiz pay defterine B grubu pay sahibi olarak kaydına,2- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Tayfun Bora Kumru'nun istifasının kabulu ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Emin Canacankatan'ın atanmasına,3- Temsil ve ilzam yetkisinin yeniden belirlenmesine, Emin Canacankatan'ın Şirket kaşesi veya unvanı üzerine münferit olarak sınırsız bir şekilde temsil ve ilzam etmesine,yeni imza sirkülerinin buna göre tanzimine,4- Şirket merkez adresinin Merkez Mahallesi, Kağıthane Caddesi, Dap Vadi, Y Ofis N72-73-74 34406 Kağıthane İstanbul adresine naklineBu konularla ilgili gerekli bildirim, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817071BIST