***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Bizim Menkul Değerler A.Ş. arasında, Şirketimiz değerinin tespit edilebilmesi amacıyla Değerleme Sözleşmesi imzalanmıştır.Sayın Pay Sahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873037BIST