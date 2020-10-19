***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞiketimiz yönetim kurulu 19.10.2020 tarihli toplantısında1- Şirketimiz ortaklarından Emin Canacankatan'ın şirketimiz sermayesinde sahip olduğu B grubu imtiyazlı payların tamamını Zülabidin Özay'a devrinin onaylanmasına ve Emin Canacankatan'ın şirketimiz pay defterine B grubu pay sahibi olarak kaydına,2- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Emin Canacankatan'ın istifasının kabulü ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Zülabidin Özay'ın atanmasına,bu konularla ilgili gerekli bildirim, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882466BIST