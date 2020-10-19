***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 21:46
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şiketimiz yönetim kurulu 19.10.2020 tarihli toplantısında
1- Şirketimiz ortaklarından Emin Canacankatan'ın şirketimiz sermayesinde sahip olduğu B grubu imtiyazlı payların tamamını Zülabidin Özay'a devrinin onaylanmasına ve Emin Canacankatan'ın şirketimiz pay defterine B grubu pay sahibi olarak kaydına,
2- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Emin Canacankatan'ın istifasının kabulü ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Zülabidin Özay'ın atanmasına,
bu konularla ilgili gerekli bildirim, tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882466
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,8824
En Düşük
7,8699
18:059,2829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0074
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,2850
En Düşük
9,2625
18:05482,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,40
|Açılış
|: 482,40
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
481,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|11,33
|107.883.010
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.922.342
|% 10,00
|
|NUHCM
|30,14
|37.455.916
|% 10,00
|
|RAYSG
|19,14
|7.295.039
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.218,10
|5.473.938
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|31.096.334
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.973.582
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|859.587
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|SISE
|6,86
|1.074.805.126
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|1.009.378.016
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|767.652.666
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|750.105.137
|% 6,13
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,31
|584.497.474
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8664
|7,8763
|% -0,03
|
|Euro
|9,2777
|9,2824
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,1713
|10,2223
|% -0,46
|
|Frank
|8,6220
|8,6739
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0941
|2,1046
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|0,21
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem