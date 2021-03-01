***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu 01.03.2021 tarihli toplantısında1)Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden 01.03.2021 tarihi itibariyle istifa eden Sayın Kamil Dönmez'in istifasının kabulü ile mevcut imza sirkülerinde yer alan tüm temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına,2) Boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın İhsan Serkan Kazancık'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914198BIST