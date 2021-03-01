***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 19:44
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu 01.03.2021 tarihli toplantısında
1)Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden 01.03.2021 tarihi itibariyle istifa eden Sayın Kamil Dönmez'in istifasının kabulü ile mevcut imza sirkülerinde yer alan tüm temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına,
2) Boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplanacak ilk genel kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın İhsan Serkan Kazancık'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.
Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914198
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|OTKAR
|392,70
|309.097.599
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|UZERB
|71,50
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|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
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|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
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|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
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|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
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|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
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|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
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|EKIZ
|8,00
|657.552
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|SISE
|7,59
|2.772.333.860
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|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
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|GARAN
|9,27
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|KOZAL
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|PETKM
|5,38
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|SISE
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|EKGYO
|2,35
|750.334.919
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|PETKM
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|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
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|TSKB
|1,73
|269.215.434
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|7,2874
|7,2931
|% -1,78
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|Euro
|8,7690
|8,7794
|% -2,12
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|Sterlin
|10,1159
|10,1666
|% -1,89
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|Frank
|7,9333
|7,9811
|% -2,42
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|Riyal
|1,9366
|1,9463
|% -1,89
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,74
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|Altın Gr.
|405
|405
|-7,71
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|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
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|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
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|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
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|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
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|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,00
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|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,09
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|B. Petrol
|64,21
|64,21
|-0,22
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