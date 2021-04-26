***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında,1- Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.336.879 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.' nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesine göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve pay sahibi Sn. Zülabidin ÖZAY'a tahsisli olarak, 30.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına,2- Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların C grubu, imtiyazsız, hamiline ve borsada işlem gören nitelikte olmasına,3- Aracılık işlemleri için Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,4- Tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına bu işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Sayın Pay Sahiplerine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931083BIST