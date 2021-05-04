***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 04.05.2021 tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin büyüme vizyonu ve hedefleri çerçevesinde ticaret unvanının değiştirilmesi yönünde gerek paysahiplerimizden gelen talepler gerekse ticari hayatın ortaya çıkardığı zaruret karşısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. maddesinde yer alan ticaret unvanının "Vizyon Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli resmi başvuru yapılmıştır.Sayın Pay Sahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934498BIST