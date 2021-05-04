***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 18:50
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 04.05.2021 tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin büyüme vizyonu ve hedefleri çerçevesinde ticaret unvanının değiştirilmesi yönünde gerek paysahiplerimizden gelen talepler gerekse ticari hayatın ortaya çıkardığı zaruret karşısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. maddesinde yer alan ticaret unvanının "Vizyon Yatırım Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli resmi başvuru yapılmıştır.
Sayın Pay Sahiplerimize saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934498
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0821
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0621
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:05475,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 475,66
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|61,60
|58.278.760
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.278.439
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.841.627
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.579.897
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|27.403.784
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.058.258
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.822.127.465
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.317.476.888
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|405.648.116
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.742.091
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3196
|8,3252
|% 0,94
|
|Euro
|10,0061
|10,0171
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5286
|11,5864
|% 0,78
|
|Frank
|9,0741
|9,1288
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2130
|2,2241
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-16,28
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,05
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem