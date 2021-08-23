***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 13:38
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu üyemiz Songül BULKUR 23.08.2021 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Sayın pay sahiplerine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959992
BIST
16:231.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,94
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
16:238,4569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:239,9362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:23490,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,59
|Açılış
|: 490,52
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
490,94
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:21
|BRYAT
|436,70
|207.292.450
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.882.158
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.290.048
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|153.584.747
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|32.361.852
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,22
|9.639.943
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.675.137
|% -9,95
|
|DAGI
|3,87
|12.653.060
|% -5,38
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,54
|1.125.484.487
|% 1,81
|
|SISE
|8,94
|680.664.480
|% 2,76
|
|THYAO
|12,49
|616.387.337
|% 1,88
|
|SASA
|28,18
|599.063.514
|% 1,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.882.158
|% 9,99
|
|GARAN
|9,54
|1.125.484.487
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,58
|204.241.369
|% 1,57
|
|SISE
|8,94
|680.664.480
|% 2,76
|
|PETKM
|6,03
|394.974.247
|% 1,34
|
|BRLSM
|11,01
|575.882.158
|% 9,99
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4551
|8,4590
|% -0,30
|
|Euro
|9,9321
|9,9382
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,5384
|11,5963
|% 0,13
|
|Frank
|9,1986
|9,2540
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2476
|2,2588
|% -0,36
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|24,21
|
|Altın Gr.
|490
|491
|4,54
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.302
|26,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|25,71
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|12,44
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,22
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|67,33
|67,33
|2,58
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 78 artarak (% 1.27 ) 1, 577
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16:33XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 10, 101.00 milyon TL de
-
16:33IHGZT
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 886, 463 adet işlem
-
16:32DARDL
Yüzde 9.54 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 035, 632 adet işlem
-
16:29MARKA
Yüzde 6.99 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 001, 527 adet işlem