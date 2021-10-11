***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, iştirakimiz Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.sermayesinde sahip olduğu pay oranının % 50'nin (Elli) üzerine çıkarılması amacıyla pay satın alınması hususunda görüşmelere başlanmıştır.Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Sayın paysahiplerimize saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969646BIST