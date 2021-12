***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.10.2021 , 13.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 31.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında İştirakimiz Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 6.600.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nominal sermayeyi temsil eden, beheri 25 TL değerinde 100.000 adet payın, Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin 13.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararının Şirketimizin tahsisli sermaye artırım işleminin iptal edilmesi nedeniyle, yeterli kaynak oluşturulamadığı için iptal edilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin, İştirakimiz Best Frutta Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. sermayesinde sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %18,58' ine isabet eden 1.226.800 TL pay ile ortaklığı devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987534BIST