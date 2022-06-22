***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 23:46
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 22.06.2022 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Zülabidin ÖZAY' ın istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Tuğçe ÇOLAK ' ın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK' nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038818
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0105
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3484
En Düşük
17,3014
18:0518,4096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0795
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4096
En Düşük
18,3102
18:051.025,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.025,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.025,70
En Düşük
1.023,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3234
|17,3293
|% -0,06
|
|Euro
|18,2563
|18,4096
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,1970
|21,3033
|% 0,09
|
|Frank
|17,9584
|18,0665
|% 0,05
|
|Riyal
|4,6060
|4,6291
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.839
|0,16
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.791
|6.919
|1,00
|
|Yarım
|3.334
|3.384
|15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,47
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,96
|0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
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17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO