***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2022 22:29
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hisse senedi fiyatına ilişkin dayanaksız beklentiler yaratan, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayacak şekilde fikir ve paylaşımlarda bulunan, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte yorumlar yapan kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 ve 107/2 maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/15258 dosya numarasıyla soruşturma başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060805
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0464
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2622
En Düşük
18,1962
18:0518,0837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0096
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05996,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,35
|Açılış
|: 996,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
995,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2220
|18,2636
|% 0,26
|
|Euro
|18,0589
|18,0901
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,9259
|21,0308
|% -0,00
|
|Frank
|18,4300
|18,5410
|% -0,50
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-9,25
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.748
|6.843
|31,00
|
|Yarım
|3.288
|3.340
|9,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|17,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|-3,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
-
17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem