***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hisse senedi fiyatına ilişkin dayanaksız beklentiler yaratan, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayacak şekilde fikir ve paylaşımlarda bulunan, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte yorumlar yapan kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 ve 107/2 maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç duyurusu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/15258 dosya numarasıyla soruşturma başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060805BIST