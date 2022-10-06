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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2022 12:24
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 04.10.2022 tarihli ve 20 nolu yönetim kurulu kararı gereği gerçekleştirilecek olan Tahsisli sermaye artışı işlemine ilişkin olarak 06.10.2022 tarihinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İle aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067934


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Çeyrek 1.678 1.695 -2,00  
Gümüş.Ons 20,54 20,57 -0,09  
Gümüş Gr. 12,26 12,28 -0,07  
B. Petrol 93,69 93,69 0,32  
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