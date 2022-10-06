***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 12:24
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.10.2022 tarihli ve 20 nolu yönetim kurulu kararı gereği gerçekleştirilecek olan Tahsisli sermaye artışı işlemine ilişkin olarak 06.10.2022 tarihinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İle aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067934
BIST
12:243.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 48,94
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.538
En Düşük
3.508
12:2418,5825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0447
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
12:2418,4413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0785
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
12:241.024,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.024,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.023,99
BIST En Aktif Hisseler12:20
|AKENR
|3,31
|146.108.097
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|148.343.631
|% 9,95
|
|KMPUR
|65,30
|147.079.195
|% 8,83
|
|HKTM
|52,80
|58.866.501
|% 8,20
|
|GSDDE
|5,34
|35.006.849
|% 8,10
|
|INFO
|9,65
|6.655.962
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|7.587.445
|% -9,94
|
|ATSYH
|113,40
|605.329
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,50
|14.195
|% -6,02
|
|MMCAS
|4,76
|26.180
|% -5,74
|
|THYAO
|83,80
|2.722.165.912
|% -1,18
|
|SISE
|29,12
|2.246.247.723
|% 2,68
|
|SASA
|83,75
|1.712.076.489
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,15
|1.246.654.979
|% 4,35
|
|PETKM
|14,57
|1.209.577.149
|% -0,27
|
|EKGYO
|4,30
|1.014.765.672
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,15
|1.246.654.979
|% 4,35
|
|DOHOL
|5,24
|524.858.047
|% 2,54
|
|ZOREN
|4,52
|443.054.531
|% -4,64
|
|ISCTR
|8,31
|771.642.343
|% 2,21
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5774
|18,5855
|% -0,22
|
|Euro
|18,4217
|18,4415
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,9418
|21,0468
|% -0,21
|
|Frank
|18,8448
|18,9584
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,05
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,17
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|0,16
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|34,00
|
|Tam
|6.874
|6.932
|-12,00
|
|Yarım
|3.350
|3.388
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.695
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,57
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,32
|