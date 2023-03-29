***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2023 16:49
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.03.2023 tarih ve 5 nolu yönetim kurulu kararı gereği gerçekleştirilecek olan Tahsisli Sermaye Artışı işlemine ilişkin olarak 29.03.2023 tarihinde InvestAZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129423
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0381
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0564
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.210,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.211,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|VAKBN
|9,02
|31.999.999.991
|% 2,04
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|VAKBN
|9,02
|31.999.999.991
|% 2,04
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1467
|19,1537
|% 0,20
|
|Euro
|20,7598
|20,7989
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,5208
|23,6387
|% 0,00
|
|Frank
|20,7602
|20,8852
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0853
|5,1108
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-9,46
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.179
|8.283
|-48,00
|
|Yarım
|4.009
|4.053
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.026
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,02
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem